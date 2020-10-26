Путин призвал страны НАТО объявить мораторий на развертывание на своей территории ракет средней и меньшей дальности

В этом случае, по словам российского лидера, Москва также будет готова отказаться от подобных планов на европейской части России.

В своем обращении Путин решил предложить дополнительные шаги, которые помогут, как он считает, достичь ослабления напряженности в Европе. По мнению президента, угроза эскалации выросла после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности: это он назвал «ошибкой».

Тем не менее, подчеркнул Путин, Россия, будет придерживаться моратория на размещение своих ракет до тех пор, пока в Европе не появится аналогичное вооружение американского производства. В том числе речь идет о ракете 9М729: претензии к ней со стороны Вашингтона стали поводом для выхода США из договора.

Но и страны НАТО, добавил глава государства, должны пойти на встречные шаги и отказаться от размещения ракет, которые были запрещены этим соглашением. Помимо этого, Путин предложил устроить проверку российских ракет 9М729 в Калининградской области и американских комплексов Aegis Ashore на базах альянса — чтобы стороны, по его словам, смогли убедиться в отсутствии запрещенных прежним договором вооружений.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил свое действие в августе прошлого года. Россия и США выдвигали взаимные обвинения в нарушении документа.