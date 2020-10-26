В штабе Тихановской считают успешным старт общенациональной забастовки в Белоруссии

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Забастовка началась. Студенты вышли из университетов и движутся в центр города. Несколько заводов остановили работу, рабочие собираются в цехах и обсуждают ситуацию. «Гродно Азот» останавливает производство», — рассказала она.

По ее словам, сейчас правительство пытается скрыть масштабы происходящего. «Реакция властей очень нервная. Огромное количество автозаков подогнано к предприятиям. Администрация мечется и не знает, как реагировать и что с этим делать. Им ничего не остается, кроме как использовать пропагандистскую машину», — отметила Красулина.

В штабе рассчитывают на последующую цепную реакцию, и что забастовку поддержат все, включая частный бизнес. «Очень многие предприятия малого и среднего бизнеса сегодня также закрылись. Серьезно подключились диаспоры. Большие пожертвования поступают в фонды поддержки», — заключила Красулина.