Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист интернет-издания TUT.BY Анна Перова.

«По тому, что я вижу в соцсетях и материалах своих коллег, нельзя сказать, что бастуют 100% людей. Но очень много студентов вышло. Они сейчас очень активно ходят маршами по городу, и это прям очень массово», — рассказала она.

При этом Перова отметила, что по госпредприятиям ситуация непонятная. «Кто-то нам сообщает, что какой-то цех стоит, мы публикуем новость, и сразу после звонит кто-то другой со словами «Зачем вы поставили эту новость, это неправда». Разобраться очень сложно, потому что все это происходит за проходной, куда не пускают посторонних людей», — пояснила журналист.

Вместе с тем Перова подчеркнула, что к общенациональной забастовке присоединилось много частных предприятий. «В первую очередь, это магазины, которые сегодня закрылись на переучет, но люди все понимают. Многие объявления даже сделаны в бело-красных тонах. Не работает самый крупный книжный магазин онлайн и некоторые доставки пиццы», — заключила она.

25 октября истек срок действия ультиматума, который предъявила президенту Александру Лукашенко его соперница на выборах Светлана Тихановская. Она потребовала от него уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных. Если требования не будут выполнены, пригрозила она, в стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах.