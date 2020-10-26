Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор «Института глобальных стратегий», политолог Вадим Карасев.

«Придется всем объединяться, потому что теперь ни у кого нет абсолютного большинства, чтобы править единолично и не принимать в расчет остальных. То есть продолжать политику взаимных обвинений на местном уровне станет невозможно. Также должен состояться разбор полетов, и Зеленскому придется что-то менять. Не исключаю, что после этого может произойти отставка кабинета министров. К тому же слухи о необходимости смены премьер-министра ходят уже давно», — сказал эксперт.

С точки зрения Карасева, если Зеленский «не проведет работу над ошибками и не сделает элегантные кадровые изменения, оппозиция даже может потребовать досрочных парламентских выборов». «Они могут состояться уже 2021 году, чтобы у «Слуги народа» больше не было монобольшинства», — уточнил он, Что касается самой партии «Слуга народа», Карасев считает, что такие слабые результаты на выборах могут спровоцировать внутренний разлад. «Там могут начаться какие-то центробежные явления — будет много непослушных, депутаты начнут скептически относиться к проводимой политике», — пояснил он.

Вместе с тем Карасев подчеркнул, что говорить о катастрофическом поражении партии Зеленского на местных выборах на Украине нельзя. «Триумфа «Слуги народа» нет, но и катастрофы тоже. Если взять все регионы Украины, то результаты «Слуги народа» не столь плачевные. Да, на востоке и юге Украины на первом месте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» и региональные политические силы. Например «Успешный Харьков» Геннадия Кернеса. Это феномен местных городских партий — на Украине почти у каждого мэра своя партия. Но это связано с тем, что выборы были впервые по партийным региональным спискам», — отметил политолог.

Карасев также обратил внимание на низкую явку. «В этот раз пришло порядка 36% избирателей. Видимо, тут сыграл роль коронавирус. Кроме того, есть определенная усталость от выборов, потому что они проходят часто, но это не приводит к качественным изменениям в политике», — заключил он.