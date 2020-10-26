В штабе лидера белоруской оппозиции Светланы Тихановской говорят о начале общенациональной забастовки в Белоруссии

По словам ее пресс-секретаря Анны Красулиной, правительство пытается скрыть масштабы происходящего. По её словам, точно так же официальные лица страны ранее отрицали смертность от коронавируса в Белоруссии.

Отметим, что информации о том, сколько человек присоединилось к общенациональной забастовке, пока нет. В правительстве Белоруссии говорят, что производство в стране не останавливалось.

Что касается предприятия «Гродно Азот», то там, по словам представителя концерна «Белнефтехим», около 100 человек пытались помешать проходу рабочих на завод. В то же время белорусские СМИ и Телеграм-каналы утверждают, что на работу отказались выходить именно сотрудники предприятия. Всего же на нем работают около 7,5 тысяч человек.