В Сочи проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию

В центре внимания оказалось выступление женщин.

В женском одиночном катании битва развернулась нешуточная. Ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Дарья Усачева противостояли более опытной спортсменке — Чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой. Уже по итогам короткой программы тройку лидеров разделяло чуть более одного балла. Причем воспитаннице Алексея Мишина уже по завершении проката повысили оценку. Судьи вынуждены были извинятся за техническую ошибку.

Все решала произвольная программа. С которой лучше всех справилась Щербакова. Она отработала почти безошибочно и исполнила четверной флип. Усачева, не смотря на падение, стала второй. А вот Туктамышева, для которой выступление в Сочи стало первым в сезоне хоть и прыгнула свой коронный тройной аксель, допустила ряд грубых ошибок и замкнула в итоге тройку призеров.

Следующий этап кубка России по фигурному катанию пройдет в Казани в начале ноября.