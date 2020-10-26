Противоречивая информация поступает из Белоруссии, где сегодня должна начаться общенациональная забастовка

Так, интернет-издание TUT.BY утверждает, что на крупных предприятиях проходят акции протеста. В частности, называются завод по производству холодильников «Атлант», Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод. Впрочем, сведений о том, какое количество сотрудников присоединилось к акции, пока нет.

Ранее была информация, что около 100 сотрудников предприятия «Гродно Азот» отказались выходить на работу. При этом на заводе всего работает около 7,5 тысяч человек. Правительство Белоруссии и руководство самих предприятий утверждают, что производство в стране не останавливалось.