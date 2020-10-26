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Эксклюзив Эха 11:02, 26 октября 2020

Белорусская милиция, по данным «Радио Свобода», задержала около 10 участников забастовки на предприятии «Гродно Азот»

Утверждается, что утром к проходной пришли около 100 рабочих. Сотрудники двух цехов отказались выйти на смену. Между тем, в корпорации «Белнефтехим» утверждают, что некие люди пытались помешать проходу рабочих на завод.

Правительство Белоруссии отмечает, что все предприятия в стране работают в штатном режиме. Руководитель пресс-службы Белорусского госуниверситета Елена Марцулевич сказала «Эху Москвы», что сейчас обстановка в вузе спокойная.

Между тем, в белорусских Телеграм-каналах распространяются видео, на которых студенты сидят на полу и выкрикивают «Позор» и «Забастовка».

Напомним, акция протеста была объявлена лидером белоруской оппозиции Светланой Тихановской после того, как власти Белоруссии не выполнили ультиматум — в частности, Александр Лукашенко не ушел в отставку до сегодняшнего дня.



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