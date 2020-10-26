Студенты Белорусского государственного университета предприняли попытку бастовать, потому что поддались на провокации в Телеграм-каналах. Несмотря на это, оснований говорить о срыве учебного процесса, нет. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель пресс-службы университета Елена Марцулевич.

«В БГУ учебный процесс осуществляется в полном объеме. Идет плановая, обычная проверка посещаемости занятий студентами. Оснований говорить о срывах учебного процесса в БГУ нет. То, что появляются картинки в соцсетях происходящего в холлах — это реакция студентов на призывы из Телеграм-каналов. Студенты ведутся и таким образом реагируют на эти призывы», — отметила она.

Марцулевич подчеркнула, что «в БГУ созданы все условия для нормального функционирования учебного процесса и проведения занятий в плановом режиме».

Между тем, в белорусских Телеграм-каналах «Чай с малиновым вареньем» и TUT.BY распространяют видео, на которых студенты сидят на полу, кричат «Позор», «Забастовка» и аплодируют.