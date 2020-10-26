Представитель белорусского концерна «Гродно Азот» опроверг информацию о забастовках на предприятиях

Белорусские предприятия ОАО «Гродно Азот» работают в штатном режиме и не присоединялись к общенациональной забастовке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель концерна Александр Тищенко.

«Забастовки нет. Это просто идет раскрутка такой информации. На самом деле группа до 100 человек пыталась блокировать выход рабочих на смену. Большинство из этой группы отношения ни к заводу, ни к трудовому рабочему коллективу, ни к рабочей профессии не имеет», — подчеркнул он.

По словам Тищенко, в настоящее время завод продолжает работать, все технологические процессы идут в штатном режиме. «Точно такая же информация относительно работы по всем предприятиям», — отметил он.

Тищенко добавил, что усиление мер безопасности для предотвращения провокаций не входит в компетенцию предприятия.