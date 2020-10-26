Следственный Комитет предъявил обвинения по делу об обмане вдовы и дочери актера Алексея Баталова

Фигуранты дела — Михаил Цивин и Наталия Дрожжина — задержаны. По данным следствия, из-за аферы родственники известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишилась двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера, а также крупной суммы денег.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» вдова и дочь актера заявили, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин опекали их семью 15 лет. Однако нотариальные доверенности на управление всем имуществом семьи Баталовых эти люди якобы получили обманом.

Следователи предъявили Цивину и Дрожжиной обвинение в мошенничестве. Их подозревают в махинациях с наследством, которое после себя оставил Баталов. Как сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова спорное имущество арестовали. Идут судебные экспертизы, в том числе почерковедческая.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход его лично контролирует глава СК России Александр Бастрыкин.