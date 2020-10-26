Местные выборы на Украине прошли при относительно низкой явке и с незначительными нарушениями

На мэрских выборах в крупных городах — Киеве, Харькове, Одессее, как и показывали предварительные опросы, лидируют действующие градоначальники, не связанные с партией президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Так, по данным экзитпола, обнародованного телеканалом «Украина-24», в Киеве Виталий Кличко набирает почти 46% голосов, а значит, с большой вероятностью одержит победу во втором туре. Его партия «Удар» также получила больше всего голосов, почти 20%, на выборах депутатов городского совета Киева.

За ней с небольшим отрывом следует партия экс-президента Украины Петра Порошенко, а партия действующего главы государства «Слуга народа» заняла лишь третье место. Экзитполы показывают, что впервые в горсовет украинской столицы проходит «Оппозиционная платформа — За жизнь». Она побеждает на местных выборах во многих регионах страны, в то время как «Слуга народа» Зеленского особой поддержки не получила.

Тем временем ЦИК продолжает подсчет голосов. Там объявили, что явка по стране составила почти 40%.

Отметим, что это первые выборы в органы местного самоуправления после начала реформы децентрализации. Новые советы получат широкие полномочия и большую самостоятельность.