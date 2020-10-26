Концерн «Белнефтехим» отрицает, что на его предприятиях в Белоруссии начались забастовки

В частности, в штатном режиме работает завод «Гродноазот». Официальный представитель концерна Александр Тищенко утверждает, что утром группа из 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих на смену. «Белнефтехим» заявляет, что эти люди не имеют отношения к предприятию. Между тем, ряд белорусских изданий, а также местные Telegram-каналы утверждают, что у проходной собрались именно сотрудники завода. Некоторые из них задержаны.

Общенациональную забастовку с сегодняшнего дня объявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Это связано с тем, что Александр Лукашенко не ушел в отставку, не освободил политзаключенных и не прекратил насилие в отношении протестующих. Только накануне в Минске была жестко разогнана протестная акция. Правозащитный центр «Весна» утверждает, что в ходе воскресных демонстраций в Белоруссии было задержано не менее 300 человек, большинство из них в Минске.