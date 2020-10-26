В Санкт-Петербурге ужесточается контроль за ношением масок в общественных местах, в частности, в транспорте

Городские власти разрешили сотрудникам транспортных предприятий отказывать в проезде пассажирам без защитных масок. Это правило распространяется и на такси, действовать оно начинает с сегодняшнего дня.

Водители, кондукторы и таксисты также обязаны использовать средства индивидуальной зашиты. Водители, находящиеся в автомобиле без пассажиров, могут ехать без масок, но при условии, что салон машины будет продезинфицирован.

Кто и как это будет контролировать непонятно, но в Смольном пообещали с сегодняшнего дня увеличить количество рейдов для поиска нарушителей масочного режима. Их будут проводить не только в транспорте, но и в кафе и магазинах.

Также в Санкт-Петербурге вступает в силу запрет на ночную работу ресторанов и баров. Ограничения будут действовать до 29 ноября.