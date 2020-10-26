Американский Сенат сегодня должен проголосовать по кандидатуре судьи Эмми Конни Баррет

Дональд Трамп выдвинул её после смерти судьи Верховного суда Рут Гинзбург.

Утверждение кандидатуры ультраконсервативной католички Эми Кони Баррет в Верховный Суд США состоится меньше чем через месяц после смерти иконы правозащиты и феминизма, либеральной судьи Рут Бейдер Гинзбург, и за неделю до выборов.

Слушания по кандидатуре Баррет республиканцы, у которых в Сенате 53 места из ста, провели в рекордно короткие сроки, чтобы успеть назначить ультраконсервативную судью до выборов, на которых не только Дональд Трамп может проиграть, но и республиканская партия — лишиться большинства в Сенате.

Вице-президент Майк Пенс, как президент Сената, будет сегодня председательствовать на слушаниях, за что уже подвергся критике со стороны демократов, так как глава по персоналу Пенса и еще трое людей из команды заразились коронавирусом, как стало известно в субботу.

Если Сенат назначит 47-летнюю Эми Кони Баррет в Верховный Суд, судьи которого назначаются пожизненно, то консерваторы получат большинство в суде, что на десятилетия вперед определит судьбу США. Эми Кони Баррет является публичной противницей абортов, и вероятнее всего, первым делом Верховный Суд США отменит историческое решение 1973 года, легализовавшее аборты в стране.

В некоторых американских штатах до сих пор существует уголовная ответственность за аборты. Эти законы не имеют юридической силы с середины 70-х годов, однако могут начать действовать снова, если новый состав Верховного суда изменит свою позицию. По оценке наблюдателей, под угрозой запрета окажутся и однополые браки.