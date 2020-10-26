Большинство украинцев, согласно экзит-полам, поддерживают инициативу о сокращении числа депутатов Верховной Рады

А также легализацию продажи марихуаны в медицинских целях, пожизненное лишение свободы за коррупцию в особо крупных размерах и право Украины использовать гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом.

Об этих результатах сообщает социологическая группа «Рейтинг». Опрос населения проводился на Украине одновременно с местными выборами. Не столь однозначными оказались настроения украинцев по поводу предоставления статуса особой экономической зоны Донецкой и Луганской областям. За высказались 45% опрошенных, против — 43%.

Отметим, что опрос, который проводился по инициативе Владимира Зеленского, не имеет юридической силы.