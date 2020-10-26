TUT.BY: Крупные предприятия Белоруссии присоединяются к общенациональной забастовке, которую объявила Тихановская

Около сотни человек сегодня утром собрались на проходной предприятия «Гродно Азот» — фотографии в своем Telegram-канале публикует «Радио Свобода». Люди отказываются работать, несколько цехов не приняли смену. Известно о задержаниях.

Кроме того, бастуют около 20 работников гродненского предприятия «Химволокно», которое входит в состав «Гродно Азот». Десятки работников «Минского завода колесных тягачей» собрались у предприятия, на территории находится ОМОН, сообщает белорусское издание TUT.BY.

У «Минского тракторного завода» люди также собираются на проходной. У некоторых предприятий еще до начала смен в ожидании протестов территорию начали патрулировать силовики.

В Минске утром врачи одной из больниц выстроились в цепь солидарности, а в Белорусском государственном университете около сотни человек устроили сидячую акцию.

Общенациональную забастовку объявила Светлана Тихановская, после того как накануне силовики жестко разогнали стотысячный марш в Минске. Против демонстрантов применили светошумовые гранаты и резиновые пули, есть пострадавшие.

По данным правозащитного центра «Весна», накануне по всей стране были задержаны около 300 человек. Власти белоруской столицы утверждают, что непосредственно в Минске были задержаны около 1220 протестующих.