Сразу два российских губернатора заразились COVID-19

Вирус выявлен у главы Иркутской области Игоря Кобзева и руководителя Кузбасса Сергея Цивилева. Оба продолжают выполнять свои обязанности дистанционно.

В пресс-службе губернатора Иркутской области сообщили, что Игорь Кобзев чувствует себя хорошо. Глава региона продолжает работать на самоизоляции», — рассказали ТАСС.

По данным РБК, коронавирус также подтвердился у главы Кузбасса Сергея Цивилева. Ранее он сообщал о том, что COVID-19 был выявлен у его супруги. В итоге инфекция подтвердилась и у самого Цивилева. С 21 октября он работает дистанционно.

Не так давно коронавирус был выявлен у губернатора Ханты-Мансийского АО Натальи Комаровой, которая, впрочем, уже выздоровела. В начале октября вирусом заразился глава Орловской области Андрей Клычков.

Всего за время пандемии в России переболели COVID-19 уже почти 2 десятка руководителей регионов.