Помощник Дональда Трампа посетовал на проблемы при введении новых антироссийских санкций

По словам Роберта О’Брайена, в отношение Москвы и Тегерана действует так много ограничительных мер, что вариантов у Белого дома остается не так много. Администрация президента изучает возможности ответа на предполагаемые попытки повлиять на выборы со стороны этих государств.

По данным Национальной разведки, Россия и Иран независимо друг от друга получили информацию о регистрации американских избирателей, чтобы повлиять на исход голосования. Как утверждается, Москва пытается добиться переизбрания Трампа, а Тегеран наоборот, поддерживает его соперника Джо Байдена.

