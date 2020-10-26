Сегодня матчем в Москве между ЦСКА и Арсеналом завершается 12-й тур российского футбольного Чемпионата

Отчетный тур войдет в историю отечественного футбола. Сразу три участника Лиги Чемпионов синхронно проиграли свои матчи. Ранее такого никогда не случалось. По той причине, что столь многочисленного представительства в главном футбольном турнире Европы у России просто не было.

Понятно, что поражения Зенита, Локомотива и Краснодара внесли серьезные перестановки в верхнюю часть турнирной таблицы. Единоличным лидером стал Спартак, который опережает клуб из Санкт-Петербурга на 3 очка.

5 баллов уступают землякам армейцы. Которые сегодня, в случае победы над тульским Арсеналом, могут выйти на второе место в Чемпионате. Вот только не стоит забывать, что красно синие на прошлой неделе тоже играли в Еврокубках.

Игра между ЦСКА и Арсеналом начнется на ВЭБ-Арене в 19 часов.