В МГТУ имени Баумана сегодня ждут ответ от надзорных органов о возможности открытия ряда корпусов

Их ранее закрыли из-за распространения коронавируса.

В университет сегодня должны поставить оборудование для очистки воздуха, из-за которого у Роспотребнадзора к вузу возникли претензии. Несколько дней назад комиссия ведомства провела повторную проверку в МГТУ имени Баумана и, как сообщили в университете, подтвердила, что замечания в целом устранены. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что предписание в вузе выполнили не в полном объеме – с проветриванием помещений так и не разобрались, разметку не нанесли, не пересмотрели расписание, чтобы разграничить контакты студентов и обеспечить дезинфекцию помещений и так далее. Поэтому ведомство продлило дистанционное обучение для студентов нескольких корпусов. В МГТУ имени Баумана отмечают, что об удаленке речи не идет – все требования Роспотребнадзора выполнены, и сегодня в вузе ждут положительное решение об открытии корпусов.

На дистанционное обучение студентов нескольких корпусов перевели почти неделю назад, когда коронавирус выявили у 75 человек из 30 тысяч учащихся и персонала. Вузу за неисполнение санитарных норм грозит крупный штраф.