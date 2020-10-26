Перемирие в непризнанном Нагорном Карабахе вновь началось с обвинений в его нарушении

Это уже третья попытка Армении и Азербайджана ввести режим прекращения огня.

Гуманитарное перемирие вступило в силу час назад, но не продержалось и нескольких минут — в Минобороны Азербайджана опубликовали на канале в Telegram сообщение о том, что вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность — они ведут обстрел в Лачинском и Тертерском районах. В армии обороны Карабаха это отрицают, подчеркивая, что Баку выступил с обвинениями, чтобы подготовить информационную почву для дальнейших провокаций.

Все стороны заявляют о полном соблюдении условий перемирия. Об этом говорят в Баку. Такое же обещание ранее дали в Степанакерте. В Ереване тоже заверяли, что будут соблюдать режим прекращения огня — сообщение об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Facebook за 10 минут до вступления договоренностей в силу.

Совместное заявление о новом перемирии Азербайджан, Армения и США выпустили накануне — после встречи министров иностранных дел с главой Госдепа Майком Помпео. Ереван и Баку заключили уже третье соглашение о перемирии за несколько недель, однако каждый раз после вступления договоренностей в силу бои продолжались.

Фаза открытого вооруженного противостояния в непризнанном Нагорном Карабахе продолжается уже почти месяц.