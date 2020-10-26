Накануне в белорусских городах прошли очередные акции протеста

В Минске, по оценкам очевидцев, она стала одной из самых массовых за последнее время. Силовики применили против протестующих светошумовые гранаты. В общей сложности правозащитники насчитали на акциях почти 300 задержанных.

Исход протестов зависит от забастовок на предприятиях, запланированных на сегодня. Только в случае их масштабности власти пойдут на какие-то уступки. Такое мнение «Эху» высказал белорусский политолог Артем Шрайбман.

Политолог считает, что власти продолжат репрессии, если забастовки будут незначительными. Сценарий с добровольным уходом Лукашенко со своего поста выглядит невероятным, заключил Артем Шрайбман.