Газета «Коммерсант» узнала о жалобах московских студентов на принудительную вакцинацию от гриппа

Газета «Коммерсантъ» узнала о жалобах московских студентов на принудительную вакцинацию от гриппа. Учащиеся ряда столичных вузов утверждают, что чаще всего с этим сталкиваются те, кто живет в общежитиях. Для агитации прививочной кампании в некоторых образовательных учреждениях придумали конкурсы с призами, а тех, кто прививаться отказывается, угрожают перевести на дистанционное обучение. Издание сообщает, что в самих вузах ссылаются на требование местных властей провести иммунизацию против гриппа не менее 75% сотрудников и студентов, однако заверяют, что каждый имеет право отказаться от прививки.