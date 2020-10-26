Очередная годовщина теракта на Дубровке на фоне эпидемии пройдет без традиционных памятных мероприятий

В этот день 18 лет назад силовики штурмовали здание театрального центра, захваченное террористами.

Фотографии погибших по традиции вывесили у мемориальной доски в преддверии годовщины. Каждый год в этот день здесь собираются пострадавшие, родственники и близкие жертв трагедии, москвичи, которые помнят события тех дней и не хотят, чтобы об этом забыли. Памятные мероприятия начинаются с минуты молчания, звучит реквием посвящение «Норд-Осту», к фотографиям несут цветы, в небо запускают 130 белых воздушных шаров – за каждого погибшего. Но в этом году церемонии не будет из-за эпидемии коронавируса, сообщили ранее в общественной организации «Норд-Ост». Состоится лишь церковная поминальная служба в храме на Дубровке. Но люди, вероятно, придут, несмотря на запреты, как они пришли к мемориалу возложить цветы 23 октября – в день 18 годовщины захвата театрального центра на Дубровке.

В заложниках у террористов тогда оказались более 900 человек Штурм в здании начался утром 26 октября. Силовики использовали газ, точный состав которого неизвестен до сих пор. Его считают причиной гибели большинства заложников.