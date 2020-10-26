Пермский краевой суд рассмотрит сегодня дело Даниила Шестакова

Его обвиняют в реабилитации нацизма во время акции «Бессмертный полк».

Фигурантом дела является житель Перми Даниил Шестаков, разместивший в преддверии 9 мая на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию изменника Родины генерала Власова. Шестаков обвиняется в публичном распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал.

Как сообщили ранее в главном следственном управление СК РФ, Шестаков был активным участником несанкционированных акций, привлекался к административной ответственности за организацию и проведение несогласованного митинга и за мелкое хулиганство, а также к уголовной ответственности — за угрозу убийством.

Минувшим летом СК РФ завел сразу несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта «Бессмертный полк» фотографий нацистов. По двум из них уже были вынесены приговоры.