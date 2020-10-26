Красноярский краевой суд сегодня рассмотрит иск о ликвидации так называемой «Церкви последнего завета»

Ее основатель Сергей Тороп по прозвищу Виссарион обвиняется в создании религиозного движения, в котором издевались над людьми.

Прокуратура, направившая иск о ликвидации «Церкви последнего завета», считает, что она угрожает интересам общества и государства, а также нарушает права и свободы граждан. Религиозное движение, которое в ведомстве считают сектой, была зарегистрирована в Министерстве юстиции еще в 90-х. Его основатель Сергей Тороп называл себя основателем «учения Единой веры» и «Христом», передавало балтийское интернет-издание Delfi. Различные издания также писали о наличии тяжелого физического труда и строгой диеты в общине.

По данным газеты «Коммерсантъ», эксперты пришли к выводу, что в учении Торопа, известного по прозвищу Виссарион, допускается совершение самоубийств, отказ от медицинской помощи и зависимое поведение. Самого Торопа в конце сентября арестовали на 2 месяца вместе с еще двумя руководителями «Церкви последнего завета». Потерпевшими следствие признало двух бывших адептов движения, у которых, как утверждается, случилось психическое расстройство. СК расценил это как тяжкий вред здоровью.

Члены общины Виссариона ранее записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить их духовного лидера и прекратить его преследование.