В Нагорном Карабахе должен вступить в силу режим прекращения огня

Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии. Представители Баку и Еревана заверили, что будут соблюдать соглашение. Это уже третья попытка перемирия между странами. На прошлой и позапрошлой неделе вскоре после вступления в силу режима прекращения огня, они обвиняли друг друга в его нарушении.

Ранее президент России Владимир Путин ранее выразил надежду на то, что в итоге удастся найти компромисс по Нагорному Карабаху.

Путин подчеркнул, что у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном

Столкновения на территории непризнанной республики не прекращаются с 27 сентября.