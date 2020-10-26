Высшая школа экономики переводит все лекции в дистанционный формат

Эта мера, введенная в связи с угрозой распространения коронавируса, начнет действовать с сегодняшнего дня и до особого распоряжения – об этом говорится в приказе проректора, сообщает агентство «Интерфакс».

В ряде московских институтов уже принято решение о частичном переводе процесса обучения в дистанционный формат. В министерстве науки и высшего образования при этом пока не планируют масштабный перевод на удаленку всех учебных заведений и заявляют, что вузы будут делать это исходя из ситуации с эпидемией в конкретном регионе.