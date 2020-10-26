Эксперты предупредили об интернет-мошенниках, маскирующихся под популярные бренды

Газета «Коммераснт» пишет, что в рунете массово регистрируются домены с названиями известных торговых марок и окончанием –off, которое может использоваться для организации распродаж. Речь идет о брендах мебельных магазинов и магазинов одежды, ювелирных салонов, сотового ритейла и других. Все сайты оформлены через одну и ту же российскую компанию-регистратора и привязаны к серверу компании, который нередко используется для работы вредоносных сайтов.