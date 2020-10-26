Компания Facebook озаботилась тем, как предотвратить возможное насилие после президентских выборов в США

Социальная сеть намерена использовать на территории страны те же механизмы управления новостной лентой, что изначально были разработаны для так называемых «стран из группы риска», пишет газета The Wall Street Journal. Речь, в частности идет об этнических конфликтах в Шри-Ланке и Мьянме. Инструменты позволяют управлять выдачей ленты и замедлить распространение постов, набирающих популярность. Источники издания утверждают, что использовать эти механизмы Facebook планирует только при угрозе физического насилия.