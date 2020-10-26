Дональд Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем» и пообещал с ним разобраться

«Это легко, если знаешь, что делаешь», — сказал президент, выступая перед избирателями на митинге в Нью-Гэмпшире. Трансляция велась на YouTube.

Накануне вечером Госдепартамент США сообщил, что Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь с сегодняшнего утра. Это уже третья попытка перемирия между странами. На прошлой и позапрошлой неделе вскоре после вступления в силу режима, стороны обвиняли друг друга в его нарушении.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном не прекращаются с 27 сентября.

