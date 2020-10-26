В списках задержанных на акциях протестов в Белоруссии оказалось 290 человек

Такие данные публикует правозащитный центр «Весна». Из них почти каждый второй оказался в отделах милиции в Минске. Вчерашняя акция в белорусской столице стала, по оценкам очевидцев, одной из самых массовых за последнее время. Силовики действовали жестко, применяли светошумовые гранаты. По словам начальника городской милиции, задерживали тех, кто напал на Центральное РУВД и те, кто «устроил бесчинства в спальных районах».

С сегодняшнего дня лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в стране.