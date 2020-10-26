Жители Польши вышли на массовые акции протеста из-за запрета абортов по причине патологии плода

В Варшаве, Гданьске и Познани численность демонстраций достигала нескольких тысяч – передает агентство «Интерфакс». Как ожидается, акции продолжатся и сегодня.

Представители правящей в Польше партии «Закон и справедливость» выступают против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий. Последнее решение Конституционного суда на этот счет вступит в силу после его публикации в «Официальном вестнике». С этого момента аборт можно будет сделать только по двум причинам: угроза жизни матери или изнасилование.