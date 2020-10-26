В России удвоилось число регионов, в которых доля безработных достигла 10-процентного уровня

Согласно исследованию, проведенному агентством «РИА Новости», подобных субъектов федерации теперь тринадцать, тогда как год назад было шесть. Топ регионов с наибольшем уровнем безработицы возглавили Ингушетия, Тыва, Чечня, Северная осетия и Дагестан. Меньше всего безработных в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Санкт-Петербурге и Камчатском крае.