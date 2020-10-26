Министерство цифрового развития предложило идентифицировать администраторов российских сайтов через систему госуслуг

По мнению ведомства, это упростит работу правоохранительных органов в том числе в борьбе с мошенниками – пишет газета «Коммерсант. Согласно инициативе, подобную идентификацию сделают добровольной, по крайней мере на начальном этапе. Однако эксперты указывают на то, что реально снизить уровень мошенничества в сети получится только при условии, что она станет обязательной. Некоторые, впрочем, считают, что нововведение наоборот, ухудшит уровень информационной безопасности.