Минская группа ОБСЕ планирует в четверг провести встречу по Нагорному Карабаху

К переговорам в Женеве, целью которых называют достижение мирного урегулирования конфликта, присоединятся и министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Накануне Ереван и Баку договорились о новом перемирии. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступает в силу этим утром. Это уже третья попытка перемирия между странами. На прошлой и позапрошлой неделе вскоре после вступления в силу режима прекращения огня, они обвиняли друг друга в его нарушении.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном не прекращаются с 27 сентября.