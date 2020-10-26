Навигационный спутник «Глонасс-К» успешно выведен на орбиту

Это сделала стартовавшая накануне вечером ракета-носитель «Союз» — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Сейчас орбитальная группировка российской навигационной спутниковой системы насчитывает 28 аппаратов. Из них 24 работают по целевому назначению – этого числа достаточно для глобального покрытия сигналами всей поверхности планеты. Остальные спутники находятся в резерве, на летных испытаниях либо на техническом обслуживании.