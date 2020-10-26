«Медуза»: столичная мэрия хочет скрыть имя юридического лица в системе QR-кодов для посещения ночных заведений

Как утверждает источник издания, власти города пошли на этот шаг после того, как журналист Иван Голунов с помощью этой системы выяснил, что совладельцами ресторана «Simach в Недальнем» являются сестра премьер-министра Михаила Мишустина и ее муж. Корреспондент «Медузы» обратил внимание на публикацию модельера Дениса Симачева, посвященную QR-кодам, в которой под названием бара было написано имя компании-владельца: ООО «Николия».

В системе СПАРК-Интерфакс говорится, что долей в этом предприятии владеют Наталья Стенина и ее супруг – бизнесмен Алекснадр Удодов.