Следователи, по данным ТАСС, возбудили дело о халатности при реконструкции взлетно-посадочной полосы в Домодедово

Источник агентства рассказал, что ущерб оценили в 100 с лишним миллионов рублей. По версии следствия, неустановленные должностные лица в руководстве аэропорта не проконтролировали выполнение государственных контрактов и не обеспечили сохранность приобретенных товарно-материальных ценностей вследствие недобросовестного отношения к службе.

В Домодедово информацию об уголовном деле пока не прокомментировали.