Дональд Трамп может уволить глав ЦРУ и Пентагона в случае переизбрания на президентский пост

Портал «Аксиос» со ссылкой на источники сообщает, что отношения министра обороны Марка Эспера с главой Белого дома испортились после того, как он выступил против отправки солдат для разгона антирасистских протестов. Что касается руководителя ЦРУ – Джины Хэспел – утверждается, что она сама хочет покинуть пост в связи с требованием разведки опубликовать документы, оспаривающие выводы американских спецслужб о российском вмешательстве в прошлые выборы.

Также собеседники «Аксиос» подтвердили информацию, ранее опубликованную газетой «Вашингтон пост» о том, что под угрозой увольнения находятся глава ФБР и генпрокурор, так и не начавшие расследование в отношение Джо Байдена и его сына Хантера.