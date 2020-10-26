В своем заявлении лидер оппозиции выразила уверенность, что граждане «сделают этот шаг, потому что их слово — закон». Забастовка должна начаться уже сегодня, так как накануне истек срок так называемого «народного ультиматума», предъявленного Тихановской. Она требовала, чтоб Александр Лукашенко оставил пост президента, а в стране прекратилось насилие в отношении протестующих.
Вчера в Минске прошла акция протеста, ставшая, по оценкам очевидцев, одной из самых массовых за последнее время. Силовики применили против протестующих светошумовые гранаты. По подсчетам правозащитников, задержаны почти 300 человек.
Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии
В своем заявлении лидер оппозиции выразила уверенность, что граждане «сделают этот шаг, потому что их слово — закон». Забастовка должна начаться уже сегодня, так как накануне истек срок так называемого «народного ультиматума», предъявленного Тихановской. Она требовала, чтоб Александр Лукашенко оставил пост президента, а в стране прекратилось насилие в отношении протестующих.