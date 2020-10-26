Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии

В своем заявлении лидер оппозиции выразила уверенность, что граждане «сделают этот шаг, потому что их слово — закон». Забастовка должна начаться уже сегодня, так как накануне истек срок так называемого «народного ультиматума», предъявленного Тихановской. Она требовала, чтоб Александр Лукашенко оставил пост президента, а в стране прекратилось насилие в отношении протестующих.

Вчера в Минске прошла акция протеста, ставшая, по оценкам очевидцев, одной из самых массовых за последнее время. Силовики применили против протестующих светошумовые гранаты. По подсчетам правозащитников, задержаны почти 300 человек.