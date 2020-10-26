В Париже назвали беспредметными призывы ряда стран Ближнего Востока к бойкоту французской продукции

В заявлении министерства иностранных дел говорится, что такие призывы должны быть немедленно прекращены, так как они искажают позицию, которую защищает страна, поддерживая свободу совести, выражения мнений и религии.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган жестко раскритиковал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона за политику в отношении мусульман. Париж отреагировал на слова турецкого лидера отзывом своего посла из страны.