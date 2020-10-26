Украинцы, по данным экзитполов, поддержали инициативы, предложенные президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование группы «Рейтинг» согласно которому 95% украинцев, голосовавших накануне на местных выборах, высказались за идею сократить число депутатов до 300. 80% поддержали инициативу пожизненно сажать в тюрьму за коррупцию, 70% согласились с тем, что в стране нужно легализовать в медицинских целях каннабис и 78% — что Украине на международном уровне следует поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Самой непопулярной оказалась инициатива о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Ее поддержали 45% опрошенных, 43% высказались против.

Ранее в офисе президента подчеркивали, что опрос не будет иметь юридической силы.