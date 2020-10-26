Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование группы «Рейтинг» согласно которому 95% украинцев, голосовавших накануне на местных выборах, высказались за идею сократить число депутатов до 300. 80% поддержали инициативу пожизненно сажать в тюрьму за коррупцию, 70% согласились с тем, что в стране нужно легализовать в медицинских целях каннабис и 78% — что Украине на международном уровне следует поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Самой непопулярной оказалась инициатива о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Ее поддержали 45% опрошенных, 43% высказались против.
Ранее в офисе президента подчеркивали, что опрос не будет иметь юридической силы.
Украинцы, по данным экзитполов, поддержали инициативы, предложенные президентом Владимиром Зеленским
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование группы «Рейтинг» согласно которому 95% украинцев, голосовавших накануне на местных выборах, высказались за идею сократить число депутатов до 300. 80% поддержали инициативу пожизненно сажать в тюрьму за коррупцию, 70% согласились с тем, что в стране нужно легализовать в медицинских целях каннабис и 78% — что Украине на международном уровне следует поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Самой непопулярной оказалась инициатива о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Ее поддержали 45% опрошенных, 43% высказались против.