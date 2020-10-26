Иван Сафронов пожаловался на проблемы с теплой одеждой в СИЗО

Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказал, что из-за сбоев в работе склада в «Лефортово» журналисту и другим арестованным не могут выдать сезонные вещи. Из-за этого они выходят на прогулки в легкой одежде.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что его подзащитному не дали позвонить маме в ее день рождения. ФСБ посчитало, что в ходе разговора Сафронов сможет провести «скрытый обмен информацией» или выполнить разведывательные задания иностранной спецслужбы.

Сафронова арестовали в начале июля. Ему предъявили обвинения в госизмене. При этом следствие до сих пор не разъяснило суть претензий. Сам он вину не признает.