В Ла-Манше военные провели спецоперацию по задержанию безбилетных пассажиров, угрожавших экипажу танкера

Речь идет о семи уроженцах Нигерии, сообщается в твиттере Минобороны Великобритании.

По данным телеканала Sky News, судно Nave Andromeda следовало в английский порт из Нигерии, когда команда обнаружила в одном из помещений безбилетников. При попытке запереть их, возник конфликт. Экипаж поднял тревогу. После этого судно встало на якорь, а любым кораблями было запрещено было к нему приближаться. В результате никто не пострадал.