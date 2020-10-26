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02:07, 26 октября 2020

В Ла-Манше военные провели спецоперацию по задержанию безбилетных пассажиров, угрожавших экипажу танкера

Речь идет о семи уроженцах Нигерии, сообщается в твиттере Минобороны Великобритании.
По данным телеканала Sky News, судно Nave Andromeda следовало в английский порт из Нигерии, когда команда обнаружила в одном из помещений безбилетников. При попытке запереть их, возник конфликт. Экипаж поднял тревогу. После этого судно встало на якорь, а любым кораблями было запрещено было к нему приближаться. В результате никто не пострадал.



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