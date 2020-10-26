В Москве за сутки по подсчетам оперативного штаба умерли 62 пациента с коронавирусом

Общее число жертв инфекции в городе приблизилось к 6,5 тысячам. С начала эпидемии выявлено уже почти 400 тысяч зараженных. Большинство из них выздоровели.

Несколько дней назад мэр города Сергей Собянин сказал, что распространение коронавируса в столице замедляется, что позволяет надеяться на дальнейшее снижение уровня заболеваемости. Градоначальник считает, что большинство жителей поняли необходимость соблюдения мер санитарной безопасности и выполняют предписания медиков.