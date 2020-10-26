Глава Роскосмоса назвал бессмысленной новую лунную гонку

Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала» высказал мнение, что будущее покорение спутника земли не сможет быть национализировано какой-то одной страной и США не смогут реализовать свою программу без помощи России.

Ранее руководитель госкорпорации говорил, что Москва не хочет принимать участие в американском проекте, так как он похож на НАТО и является скорее политическим. По словам Рогозина, Вашингтон рассматривает программу Artemis как проект, в котором «Америка превыше всего», в все остальные участники «должны помогать и платить».

США намерены высадить астронавтов на Луну в 2024 году. Россия намерена добиться того же в течение десяти лет.