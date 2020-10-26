В большинстве крупных городов Украины на местных выборах лидируют действующие мэры

В частности, по данным экзитполов, которые публикует пресса и социологические агентства, во второй тур выходит нынешний глава города Киева Виталий Кличко, набравший лишь немногим меньше 50% голосов. В Одессе, Днепре и Львове действующие градоначальники перед вторым туром также занимают лидирующие позиции. В Харькове на очередной срок должен пойти Геннадий Кернес.

Кандидаты от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в целом не добились успеха в борьбе за кресла мэров крупных городов.