В Белоруссии правозащитники насчитали почти 300 задержанных на вчерашней акции протеста

Центр «Весна» сообщает, что демонстрантов задерживали не только в Минске, но и других крупных городах страны: Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно. Начальник минской милиции Иван Кубраков в свою очередь сообщил о 120 задержанных. По его словам, в отделы попали напавшие на Центральное РУВД и те, кто «устроил бесчинства в спальных районах».

Вчерашняя акция протеста стала, по оценкам очевидцев, одной из самых массовых за последнее время. Силовики применили против протестующих светошумовые гранаты.

С сегодняшнего дня лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку в стране.